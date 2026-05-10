3 شهداء بينهم مدير مباحث خان يونس في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد عنصران من الشرطة الفلسطينية، وأصيب آخرون، الأحد، جراء استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية مركبتهما غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في أحدث خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن استشهاد المقدم وسام فايز عبد الهادي، مدير مباحث شرطة خانيونس، والرقيب فادي عبد المعطي هيكل، إثر غارة من طائرات الاحتلال استهدفت مركبتهما في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر ملحية بارتقاء شهيدان وسقوط جرحى، في استهداف جيب مدني مقابل جمعية إعمار غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة حربية تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن آخر إثر قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح.

وفي سياق التصعيد المستمر، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف المنطقة الشرقية من بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي آخر طال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية النار بشكل مكثف في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شاطئ المدينة.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، نسف جيش الاحتلال عدة مبانٍ سكنية ومدنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح لانتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مواطن استشهد وأصيب آخرون، بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

