الشرع يستقبل "سلام" في دمشق لمعالجة القضايا العالقة مع لبنان

09 مايو 2026 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أن البلدين أحرزا تقدما كبيرا في معالجة القضايا العالقة بينهما، وأنه بحث مع نظيره متابعة تنفيذ الاتفاقية حول السجناء، والتشدد في ضبط الحدود ومنع التهريب إلى جانب ملف اللاجئين السوريين إلى لبنان.

واستقبل الرئيس أحمد الشرع، السبت، سلام في قصر الشعب بدمشق، بحضور وفدَين وزاريَّين من البلدين.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأنه خلال اللقاء جرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال سلام في مطار دمشق الدولي بعد اختتام زيارته دمشق: "سعدت، والوفد الحكومي المُرافق، بزيارة سوريا العزيزة واللقاء بفخامة الرئيس أحمد الشرع الذي استقبلنا أيضاً في اجتماع موسّع ضمّ أعضاء الوفد اللبناني ونظراءهم السوريين، بعد محادثاتهم الثنائية".

وأكد سلام: "أحرزنا تقدماً كبيراً في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقاً منها، وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد. وإنني على ثقة بأن نتائجها الملموسة ستظهر قريباً".

