إصابات في صفوف جيش الاحتلال إثر هجمات لحزب الله جنوب لبنان

09 مايو 2026 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
نقل جنود إسرائيليين مصابين في الميدان (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة، خلال هجمات نفذها حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أن عدة طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله سقطت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود اللبنانية، فيما اعترض "سلاح الجو" الإسرائيلي عدداً من الإطلاقات التي استهدفت قواته في جنوب لبنان.

وأضاف أن حزب الله أطلق أيضاً عدة مسيّرات مفخخة باتجاه قوات الجيش، مشيراً إلى أن إحدى المسيّرات أصابت آلية هندسية غير مأهولة تابعة للجيش، ما أدى إلى تضررها.

ويستخدم حزب الله في المواجهة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي تكتيكات عسكرية أبرزها الطيران المسير والذي وصفه قادة إسرائيليون أنه معضلة حقيقية أمامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
