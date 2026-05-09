حماس: جرائم الاحتلال بحق الأسيرات يشكل جريمة حرب

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصاعد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسيرات الفلسطينيات يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضافت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، السبت، أن استمرار احتجاز 87 أسيرة فلسطينية بينهن حوامل ومريضات وقاصرات في ظروف قاسية تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء المناسب والمتابعة الطبية إلى جانب الاقتحامات المتكررة والتفتيش المهين يكشف الوجه الفاشي لحكومة الاحتلال.

وأكدت أن تعرض الأسيرات للتعذيب الجسدي والنفسي والعزل والإهمال الطبي المتعمد يثبت استخدام حكومة الاحتلال الإرهابية منظومة السجون أداة للقمع والانتقام وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن ملاحقة النساء واعتقالهن على خلفية آرائهن أو منشوراتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد تصاعد سياسة الإرهاب المنظم التي تمارسها حكومة مجرم الحرب نتنياهو بحق أبناء شعبنا.

ودعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرّك العاجل لتوثيق هذه الجرائم، والضغط للإفراج الفوري عن الأسيرات كافة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأسيراتنا.

ووفق معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يعتقل الاحتلال 86 فلسطينية من بين نحو 9 آلاف و600 أسير وأسيرة، من بينهنّ أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و25 أسيرة معتقلة إداريا، وهو اعتقال لعدة أشهر قابلة للتمديد عدة مرات بموجب ملف سري بلا تهمة أو محاكمة.

