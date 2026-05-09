إصابات باعتداءات الاحتلال وهجوم المستوطنين في عدة مناطق بالضفة

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والحجارة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين بالحجارة في منطقة وادي الحج عيسى بين قرية جوريش وبلدة عقربا جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لسيدة حامل (35 عاما) والأخرى لسيدة (65 عاما) في هجوم المستوطنين على جوريش.

وسبق ذلك مهاجمة مستوطنين قرية دير جرير شرق رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنيْن خلال اقتحامها القرية.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال قاعة أفراح في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وأغلقت المنطقة بشكل كامل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وداهمت محطة وقود على مدخل المدينة الشمالي، واحتجزت ثلاثة شبان فيها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمحطة خلال مداهمتها.

وتشير معطيات فلسطينية إلى استشهاد أكثر من 1150 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 9600 آخرين، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية، منذ بداية الحرب على غزة 2023.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 1637 اعتداء خلال نيسان/ ابريل الماضي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: