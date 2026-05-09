تركيا تنفي اتهامات إسرائيلية بتدريب عناصر حماس على أراضيها

نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع التقارير الإعلامية العبرية التي تحدثت عن إجراء عناصر من حركة حماس تدريبات عسكرية داخل الأراضي التركية، واصفة تلك الادعاءات بأنها "خلفيات لتشويه صورة البلاد".

وأكدت الرئاسة التركية، في بيان صحفي، أن الأنباء المتداولة بشأن تدريب عناصر من الحركة على استخدام الأسلحة الخفيفة أو تشغيل الطائرات المسيّرة داخل حدودها هي ادعاءات "عارية عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس".

وشددت على أن هذه التقارير تخالف بموقف تركيا الساعي لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وجددت الرئاسة التركية في ختام بيانها التزام أنقرة بمسارها الدبلوماسي، معتبرة أن ترويج مثل هذه الأنباء يصب في خانة الدعاية التي تستهدف الدور التركي الإقليمي، مؤكدة استمرار جهودها في دعم سبل الاستقرار بالمنطقة.

وجاء النفي ردا على تقرير نشرته قناة "كان" العبرية أفاد بأن عناصر من حماس استغلوا خلال الأشهر الأخيرة الأراضي التركية، تحت غطاء مدني، للتدرب على استخدام الأسلحة الخفيفة وتشغيل المسيرات، تمهيدا لنقلهم لاحقا إلى لبنان والأردن والضفة الغربية استعدادا لأي مواجهة مستقبلية مع الاحتلال.

