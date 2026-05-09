فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حزب الله" يعزي "حماس" باستشهاد نجل القيادي خليل الحية

شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على منتجات إسرائيلية

الأمم المتحدة: نبش المستوطنين قبر أحد الفلسطينيين في جنين "مروع"

مركز حقوقي: القصف والتوسع الإسرائيلي في غزة يفاقم خطر التهجير القسري

منتدى الإعلاميين يدعو لإنقاذ الصحفي محمد عرب

"صقور حزب الله".. تصطاد الجنود الهاربين

من ورشٍ مزدهرة إلى أطلال.. ورش الألمنيوم في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

شظية عند بوابة المستشفى.. حياة عليان المجدلاوي تنقلب في لحظة

أطفأ الانفجار عينيه.. إغلاق المعبر يهدد حياة الطفل محمد أبو عودة

الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس "هانتا" محدود جدا

09 مايو 2026 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
...
فيروس هانتا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم "محدود جدا"، بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بثلاثة ركاب.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، للصحفيين في جنيف، إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا.

وذكر أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب.

وأضاف أن الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا، على سبيل المثال. "إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعل شخص في المقدمة، فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عمليًا أن يكون الشخصان وجها لوجه (...) هذا ليس كوفيد جديدا".

وغادرت السفينة "إم في هونديوس" التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج برايا في الرأس الأخضر، الأربعاء، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية حيث يُتوقع وصولها الأحد.

ومطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين:
#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #فيروس هانتا #سفينة سياحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة