الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس "هانتا" محدود جدا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم "محدود جدا"، بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بثلاثة ركاب.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، للصحفيين في جنيف، إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا.

وذكر أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب.

وأضاف أن الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا، على سبيل المثال. "إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعل شخص في المقدمة، فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عمليًا أن يكون الشخصان وجها لوجه (...) هذا ليس كوفيد جديدا".

وغادرت السفينة "إم في هونديوس" التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج برايا في الرأس الأخضر، الأربعاء، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية حيث يُتوقع وصولها الأحد.

ومطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.

المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين: