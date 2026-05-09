فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية غرب مخيم جباليا

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على منتجات إسرائيلية

الأمم المتحدة: نبش المستوطنين قبر أحد الفلسطينيين في جنين "مروع"

مركز حقوقي: القصف والتوسع الإسرائيلي في غزة يفاقم خطر التهجير القسري

منتدى الإعلاميين يدعو لإنقاذ الصحفي محمد عرب

"صقور حزب الله".. تصطاد الجنود الهاربين

من ورشٍ مزدهرة إلى أطلال.. ورش الألمنيوم في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

شظية عند بوابة المستشفى.. حياة عليان المجدلاوي تنقلب في لحظة

أطفأ الانفجار عينيه.. إغلاق المعبر يهدد حياة الطفل محمد أبو عودة

رانيا طوطح: رحلة صمود يومية بين الفقد والإعاقة والفقر

الأمم المتحدة: نبش المستوطنين قبر أحد الفلسطينيين في جنين "مروع"

09 مايو 2026 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
...
لحظة استخراج الأهالي جثمان الميت

أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سونغاي، عن صدمته إزاء نبش جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة "العصاعصة" جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال سونغاي في تصريح على منصة "إكس": إن "هذا أمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، الذي نشهده يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات".

 وأجبرت قوات الاحتلال، أمس، أهالي قرية العصاعصة بمحافظة جنين على إخراج جثمان ميت من قبره، وذلك بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة" المقامة على أراضي بلدة جبع بجنين.

وكان الاحتلال أعاد المستوطنين إلى مستوطنة ترسلة في نيسان/ابريل الماضي، والتي كانت قد أخليت عام 2005.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش والمستوطنين استشهاد ما لا يقل عن ألف و 155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين في الضفة الغربية فقط، إضافة إلى اعتقال قرابة تسعة آلاف و 600 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الأمم المتحدة #جنين #جرائم المستوطنين #الأراضي الفلسطينية المحتلة #نبش القبور #بلدة العصاعصة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة