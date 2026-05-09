الأمم المتحدة: نبش المستوطنين قبر أحد الفلسطينيين في جنين "مروع"

أعرب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سونغاي، عن صدمته إزاء نبش جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة "العصاعصة" جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال سونغاي في تصريح على منصة "إكس": إن "هذا أمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، الذي نشهده يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات".

وأجبرت قوات الاحتلال، أمس، أهالي قرية العصاعصة بمحافظة جنين على إخراج جثمان ميت من قبره، وذلك بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة" المقامة على أراضي بلدة جبع بجنين.

وكان الاحتلال أعاد المستوطنين إلى مستوطنة ترسلة في نيسان/ابريل الماضي، والتي كانت قد أخليت عام 2005.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش والمستوطنين استشهاد ما لا يقل عن ألف و 155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين في الضفة الغربية فقط، إضافة إلى اعتقال قرابة تسعة آلاف و 600 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

