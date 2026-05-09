منتدى الإعلاميين يدعو لإنقاذ الصحفي محمد عرب

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على دور المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري والجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الصحفي الأسير محمد عرب وإنقاذ حياته عقب إعلانه الإضراب عن الطعام.

وأعرب منتدى الإعلاميين، في بيان، عن قلقه البالغ على حياة الزميل الصحفي عرب، الذي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام وفق محاميه خالد محاجنة، حيث تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية تفتقر لأدنى مقومات الكرامة البشرية، ودون أي مبرر قانوني يذكر.

وأوضح أن إقدام الزميل عرب على هذه الخطوة تعكس حجم المعاناة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في سجون الاحتلال في انتهاك صارخ لكل المواثق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

وشدد على أن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الزميل عرب صرخة في وجه الصمت الدولي تجاه الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحق فرسان الكلمة.

وأشار المنتدى إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال نحو 50 صحفيا وصحفية في سجونه، ما زال مصير ثلاثة منهم مجهولا في ظل جريمة الإخفاء القسري المستمرة بحقهم.

وطالب منتدى الإعلامين المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالتحرك الفوري والجاد للضغط على قوات الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية 2023، ظروفا مأساوية وقاسية للغاية تمثلت بالتعذيب الجسدي والنفسي والتجويع وسط إهمال طبي وانتشار الأمراض بينهما عدا عن استشهاد العشرات منهم.

