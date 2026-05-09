الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية، طالت عدداً كبيراً من المواطنين. وأفادت مصادر محلية أن القوات داهمت منازل الأهالي واعتقلت 18 شخصًا، بينهم أساتذة وطلبة جامعيون، وسط انتشار مكثف في أحياء البلدة.

وعُرف من بين المعتقلين: الأستاذ مصعب حسن خريشه، غسون حسام حرامي، أحمد حسام حرامي، فضل حسام حرامي، محمد حسام حرامي، هلال خريشه، مشرف قدومي أبو حسن، حسن مشرف قدومي، كرم مشرف قدومي، مصعب مشرف قدومي، ثابت محمد قدومي، إصرار غسان حرامي، مرضي نورس بيضة، إياد قدومي أبو زياد، زياد إياد قدومي، أسامة مرشد قدومي، مرشد قدومي أبو أسامة، وشريف أشرف قدومي.

وتأتي هذه الحملة في سياق التصعيد المستمر لسياسة الاعتقالات الجماعية التي تستهدف سكان الضفة الغربية، حيث تشهد البلدات الفلسطينية اقتحامات متكررة ليلية وفجرية، تتخللها عمليات تفتيش واعتقال تطال مختلف الفئات العمرية.

