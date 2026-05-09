مستوطنون يجبرون مواطنين على استخراج جثمان قريبهم من قبره شمال الضفة

كشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" عن ما وصفته بـ"الحادثة الخطيرة" في الضفة الغربية، بعدما أقدم مستوطنون، بحماية قوة من جيش الاحتلال، على إجبار فلسطينيين على إخراج جثمان فلسطيني من أحد أقاربهم من قبره.

وبحسب الإذاعة العبرية فإن عملية استخراج الجثمان جاءت بحجة أن موقع الدفن قريب من مستوطنة شمال الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة أن عملية الفحص اللاحق أظهر أن عملية الدفن كانت منسقة مسبقًا وحاصلة على موافقة من جيش الاحتلال، ما أثار انتقادات للحادثة والإجراءات التي رافقتها.

ووفق مؤسسات رسمية ومحلية فلسطين زادت في الأشهر الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين اليهود وبطشهم المواطنيين الفلسطينين وسط حماية كاملة من جيش الاحتلال.

