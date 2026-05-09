فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية

من تحت الركام.. عمال غزة يطاردون لقمة العيش بمطارق بدائية

طالب الطب "أنس العطار".. كان يذاكر للإسعافات الأولية فوجد الامتحان بين أنقاض عائلته

مستوطنون يجبرون مواطنين على استخراج جثمان قريبهم من قبره شمال الضفة

القطاع السياحي في غزة.. دمار يتجاوز المليار دولار ومستثمرون يواجهون المصير وحدهم

5 شهداء و15 إصابة خلال 48 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 72,736 شهيداً

تفعيل خدمة USSD  في محفظة بال بي PalPay

أخطاء نفسية نقع فيها زمن الحرب

"الصحة": وفاة 50 مريضاً بالثلاسيميا في غزة منذ بدء الحرب

"حال القدس 2025".. الاحتلال يدفع نحو أخطر مراحل تهويد الأقصى والقدس

صورة تفعيل خدمة USSD  في محفظة بال بي PalPay

09 مايو 2026 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...
محفظة بال باي الإلكترونية تنشر تحديثا تتيح التحويلات المالية عبر خدمة USSD

أعلنت محفظة PalPay – بال بي عن إطلاق خدمة جديدة تتيح إجراء التحويلات المالية عبر خدمة USSD دون الحاجة للإنترنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول للخدمات المالية الرقمية في فلسطين.

طريقة التحويل

* نجمة

370

*نجمة

1

*نجمة

1

*نجمة

الرقم المراد التحويل اليه

*نجمة

المبلغ

#سلم

وتتطلب الخدمة إدخال الرقم السري المكوّن من 4 أرقام، وهو نفسه المستخدم للدخول السريع إلى محفظة PalPay، ما يعزز الأمان وسهولة الاستخدام.

وأكدت المحفظة أن هذه الخدمة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الدفع الإلكتروني، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت، بما يتيح وصولًا أوسع للخدمات المالية.

بال باي.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #أزمة #تطبيق #أزمة الفكة #تحويلات #بنكي #أزمة السيولة #التحويلات المالية #محفظة #بال باي #باي باي #نجمة #تحويلات بنكية #محفظة جوال #تحويل بدون إنترنت #بال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة