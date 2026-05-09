تفعيل خدمة USSD  في محفظة بال بي PalPay

أعلنت محفظة PalPay – بال بي عن إطلاق خدمة جديدة تتيح إجراء التحويلات المالية عبر خدمة USSD دون الحاجة للإنترنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول للخدمات المالية الرقمية في فلسطين.

طريقة التحويل

* نجمة

370

*نجمة

1

*نجمة

1

*نجمة

الرقم المراد التحويل اليه

*نجمة

المبلغ

#سلم

وتتطلب الخدمة إدخال الرقم السري المكوّن من 4 أرقام، وهو نفسه المستخدم للدخول السريع إلى محفظة PalPay، ما يعزز الأمان وسهولة الاستخدام.

وأكدت المحفظة أن هذه الخدمة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الدفع الإلكتروني، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصال بالإنترنت، بما يتيح وصولًا أوسع للخدمات المالية.





المصدر / فلسطين أون لاين