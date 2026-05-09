أخطاء نفسية نقع فيها زمن الحرب

الحروب ليست فقط معارك على الأرض أو في الهواء، بل هي أيضًا معركة داخل النفس.

في لحظات التوتر المستمر والخوف الذي لا يتوقف، تتشكل أفكارنا وسلوكياتنا بطريقة قد لا تكون دائمًا في مصلحتنا.

من هنا، يقع العديد منا في أخطاء نفسية غير مرئية، لكنها مؤثرة للغاية في حياتنا اليومية خلال أوقات الحرب.

👈الفقدان المفاجئ للأمل: التوقع الأسوأ

أكثر الأخطاء النفسية شيوعًا في أوقات الحرب هو الفقدان المفاجئ للأمل.

الحرب تعني أن ما كنا نعده “طبيعيًا” أصبح مهددًا.

لكن حين نغرق في التفكير بأن الأسوأ سيحدث حتمًا، فإننا نغلق جميع الأبواب على أنفسنا.

الإحساس باليأس قد يحجب عنا القدرة على التفكير بحلول أو حتى التكيف مع الواقع الجديد.

في الواقع، لم يكن البشر أبدًا في حالة يأس مستمر على مدار التاريخ، على الرغم من رغم الحروب المدمرة، بل كانت دائمًا هناك فرص جديدة تظهر وسط الأزمات.

الفكر الأسود لا يُسهم إلا في زيادة الشعور بالعجز، ويعيق قدرتنا على التفاعل مع أي فرصة لتغيير الوضع.

👈العيش في الماضي: التعلق بالأيام التي "كانت".

في لحظات الحرب، قد ننجذب إلى الماضي، نتمسك بأيام ما قبل الحرب بصفتها مرجعية للسلام الداخلي.

نتذكر الأيام التي كانت فيها الشوارع آمنة، والمنازل سليمة، والحياة تجري بطبيعتها.

لكن هذه المقارنة بين الواقع والماضي ليست إلا نوعًا من العيش في الماضي، وهو ما يعزز الشعور بالعجز.

في الحقيقة، عندما نعيش في الماضي بشكل مفرط، فإننا نغلق أعيننا عن التغيرات التي تحدث في الواقع.

نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع الحاضر والمستقبل، بدلاً من الأسف على ما ضاع.

التكيف مع الوضع الجديد يتطلب إعادة بناء الأمل في شيء جديد، وليس في العودة إلى الماضي.

👈التصرف العاطفي المتسرع: اتخاذ قرارات خطأ.

في فترات القلق الشديد، مثلما يحدث في أثناء الحروب، غالبًا ما يتخذ الناس قرارات متسرعة بدافع من العواطف.

القلق والخوف من المستقبل يدفعان إلى الاندفاع دون التفكير العميق، ما يؤدي إلى نتائج قد تكون كارثية.

في الحرب قد يتخذ الناس قرارات غير مدروسة مثل:

- الهجرة.

- اتخاذ خيارات اقتصادية متهورة.

- الانغماس في مشاعر الانتقام أو الغضب، ما يؤثر في علاقاتهم الشخصية والمهنية.

من المهم أن نتذكر أن الضغط النفسي يدفعنا إلى ردود فعل قد تكون متطرفة.

الحروب تجعل التفكير المنطقي صعبًا، لذا من المهم أن نُحاول التروي والتفكير قبل اتخاذ أي خطوة.

👈العزلة الاجتماعية: الانغلاق على الذات.

من الأخطاء النفسية الكبرى التي نقع فيها هي العزلة الاجتماعية.

الحرب والحصار قد يدفعان البعض إلى الشعور أن الانعزال عن الآخرين هو الطريقة الوحيدة للحماية.

لكن العزلة تؤدي إلى عواقب نفسية سلبية كبيرة، مثل:

- زيادة مشاعر الاكتئاب.

- تعميق القلق.

- فقدان الدعم الاجتماعي الذي يُعد ضروريًا خلال الأوقات الصعبة.

في واقع الحرب، يحتاج الشخص إلى الآخرين أكثر من أي وقت مضى.

العلاقات الإنسانية تشكل حائط صد نفسيا ضد العزلة والألم المستمر، وتوفر مصدر دعم لا يمكن تعويضه.

👈الإنكار: رفض الواقع والعيش في فقاعة من الأمل الزائف.

الإنكار هو التجاهل المتعمد للواقع، وهو آلية نفسية قد تستخدمها بعض الأشخاص كدفاع ضد الآلام المترتبة على الحرب.

الإنكار لا يعني فقط تجاهل الأحداث، بل أيضًا تجاهل مشاعر الخوف والحزن والقلق.

لكن الإنكار على المدى البعيد لا يؤدي إلا إلى زيادة المشكلات النفسية:

- القلق المتراكم.

- الأعراض الجسدية مثل التعب المستمر أو الأوجاع غير المبررة.

- صعوبة التكيف مع التغيرات السريعة في الحياة.

من المهم أن نواجه الواقع بكل ما فيه من صعوبات، ونتعامل مع مشاعرنا بأمانة، حتى يمكننا إيجاد حلول أكثر فاعلية.

👈اللوم الذاتي: تحميل أنفسنا مسؤولية الوضع.

في بيئة مثل بيئة غزة، حيث تتكرر الأزمات والحروب، قد يُحمل بعض الناس اللوم الذاتي ويعتقدون أنهم مسؤولون عن الوضع.

قد يشعر بعض الأفراد أنهم فشلوا في حماية عائلاتهم أو أن خياراتهم لم تكن صحيحة.

ولكن هذا اللوم ليس إلا توجيهًا للطاقة نحو الأماكن الخطأ.

الحروب ليست مسؤولية فردية.

الحالة النفسية المعقدة التي نمر بها في وجود الصراع هي مزيج من عوامل مختلفة، وليس لدينا التحكم الكامل فيها.

اللوم الذاتي يسرق الطاقة العقلية والروحية.

بدلاً من أن نلوم أنفسنا، يجب أن نركز على ما يمكننا فعله لتحسين الوضع الحالي، ولو خطوة واحدة في كل مرة.

👈الإفراط في التحليل: تحليل كل شيء حتى يصبح غير ممكن تحمله.

يعد الإفراط في التفكير والتحليل من الأخطاء النفسية التي قد نقع فيها في أوقات الحرب.

أمام ضبابية المستقبل، قد يبدأ العقل في تحليل كل شيء بشكل مفرط:

هل سأنجو؟ ماذا لو تعرضت عائلتي للأذى؟ ماذا سيحدث غدًا؟ هل من الأفضل البقاء أم الرحيل؟

هذا الإفراط في التفكير قد يؤدي إلى:

- القلق المفرط.

- التوتر المستمر.

- الشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات.

من المهم أن نعلم أن التفكير الزائد في أمور خارجة عن سيطرتنا لا يساعد في حل المشكلة.

بدلاً من الانغماس في أسئلة لا إجابات لها، يجب أن نُركز على الأمور التي يمكننا التأثير فيها في اللحظة الراهنة.

👈خلاصة:

الحرب تؤثر في النفسية بطرق معقدة، والعديد من الأخطاء النفسية التي نقع فيها قد تزيد من المعاناة بدلاً من تخفيفها.

لكن الوعي بهذه الأخطاء والتعامل معها بحذر يمكن أن يُسهم في بناء قوة نفسية أكبر، وتمكيننا من التكيف بشكل أفضل مع التحديات التي نواجهها.

من المهم أن نُدرك أننا لا نقاتل فقط من أجل البقاء الجسدي، بل أيضًا من أجل سلامنا النفسي.

المصدر / فلسطين أون لاين