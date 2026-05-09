الأمم المتحدة: "إسرائيل" هجرت نحو 40 ألف فلسطيني بالضفة منذ مطلع 2025

09 مايو 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
سياسات التهجير وهدم المنازل شردت 40 ألف مواطن في الضفة الغربية (أرشيف)

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "إسرائيل" أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية المحتلة، منذ مطلع العام الماضي 2025 وحتى اليوم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث سرد المتحدث الأممي بيانات حول أوضاع الفلسطينيين نقلا عن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأشار حق إلى أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار/ مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.

وأضاف أن قرابة 40 ألف شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي، جراء الممارسات الإسرائيلية.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تستهدف "الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليين للمنطقة".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
