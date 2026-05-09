إصابة خطيرة برصاص المستوطنين قرب أريحا واعتقال 3 مواطنين في نابلس

أصيب مواطن بجروح خطيرة في الرأس، السبت، إثر هجوم للمستوطنين على منطقة البلقاء قرب بلدة العوجا شمال أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، أن المستوطنين اقتحموا محيط التجمع البدوي، واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن محمد غوانمة بجروح خطيرة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى.

في الأثناء، كثف المستوطنون من عدوانهم على المواطنين، في تجمع أبو فزاع في بلدة الطيبة شرق رام الله.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على التجمع، في ظل تصاعد التضييق على السكان في المنطقة.

وأوضحت أن الاعتداءات شملت محاصرة التجمع وقطع المياه عنه، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم، ما تسبب بأضرار ومعاناة متواصلة للسكان.

وقالت المنظمة إن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة يشنها المستعمرون، والتي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة، لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم ومناطقهم.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، ثلاثة مواطنين، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن آليات جيش الاحتلال العسكرية، اقتحمت المدينة عبر حاجزي حوارة العسكري، المقام على أراضي المواطنين جنوبا، والـ17 شمالا، وتمركزت في محيط البلدة القديمة من ناحيتها الغربية، خاصة شوارع: الفاطمية وفلسطين وغرناطة.

وأضافت أن جيش الاحتلال داهم عدة منازل داخل البلدة، وفتشها، وأحدث خرابا في محتويات عدد منها، عرف منها منزل المواطن رائد جابر، قبل أن يعتقل شابين وهما: الأسير السابق طارق جابر، وضياء أبو ضهير، وأجرى تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، وداهمت أحد منازل المواطنين وفتشه، واعتقلت الأسير السابق عماد المسيمي، قبل انسحابها.

المصدر / فلسطين أون لاين