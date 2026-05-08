مستشفى الأقصى يستقبل وفدا مصريا

استقبلت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفدا طبيا مصريا من مؤسسة "بيت المال".

ويضم الوفد المصري الزائر طبيبي عناية مركزة وطبيب جراحة مسالك بولية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن استقبال الوفد يأتي ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة المرضى والجرحى ودعم الطواقم الطبية المحلية، مثمنة الدور الإنساني والطبي الذي يقدمه الوفد المصري في خدمة أبناء شعبنا.

وتكرارا، تدعو وزارة الصحة في غزة إلى رفدها بمستشفيات ميدانية ووفود من مختلف الجراحات والتخصصات وسط الحاجة الملحة لعلاج آلاف المرضى والجرحى الذين يعانون من تدهور المنظومة الصحية ونقص المستلزمات والأدوية الطبية.

وبحسب منظمات أممية فإن المنظومة الصحية في غزة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تدخل دولي فوري، يشمل إدخال 10 مليارات دولار لإعادة البناء خلال 5 سنوات، وتوفير 47% من الأدوية الأساسية التي وصل رصيدها إلى الصفر، بالإضافة إلى إمدادات المختبرات التي تعاني عجزاً يتجاوز 86%.

