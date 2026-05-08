عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في البلدة القديمة ومداخلها وساحات المسجد قبيل وخلال صلاة الجمعة، وقامت باستفزاز المصلين ومراقبتهم.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للمسجد، واعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل الأقصى واعتدت عليه بالضرب خلال اقتياده من باب السلسلة.

وحث خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح أبناء شعبنا على إصلاح ذات البيت والتكاتف والتراحم، داعيا إلى الرباط في المسجد والصلاة فيه وإعماره.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وسط تصاعد التحريض من قبل جماعات "الهيكل" المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري.

وأكدت الدعوات الفلسطينية أهمية تكثيف الرباط والتواجد المكثف في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، رغم القيود العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المصلين، مشددة على ضرورة إفشال مخططات المستوطنين والتصدي لمحاولاتهم فرض طقوس تلمودية داخل باحات المسجد.

