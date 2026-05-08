فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتقاد حقوقي لزيارة الصليب الأحمر سجون الاحتلال دون الأسرى

هيئة: عدد محدود للمسافرين عبر معابر غزة خلال أسبوع

تشييع جثمان الشهيد قرعان بعد احتجازه ثمانية أشهر

لجنة: السلطة تحتجز 70 معتقلا سياسيا رغم صدور قرارات قضائية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

تصاعد الاغتيالات بغزة... أداة إسرائيلية لإدارة المفاوضات تحت النار

5 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإصابة 3 جنود بمسيرات حزب الله

الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

خرج هاربًا من الموت.. أيمن أبو عويلي مفقود منذ اجتياح حي الأمل

إسرائيلي يصف غسان الدهيني بـ"كلبنا الوفي" بعد تعليقه على قصف مواطنين بغزة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

08 مايو 2026 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
...
صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في البلدة القديمة ومداخلها وساحات المسجد قبيل وخلال صلاة الجمعة، وقامت باستفزاز المصلين ومراقبتهم.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للمسجد، واعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من داخل الأقصى واعتدت عليه بالضرب خلال اقتياده من باب السلسلة.

وحث خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح أبناء شعبنا على إصلاح ذات البيت والتكاتف والتراحم، داعيا إلى الرباط في المسجد والصلاة فيه وإعماره.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وسط تصاعد التحريض من قبل جماعات "الهيكل" المتطرفة وحاخامات يهود على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري.

وأكدت الدعوات الفلسطينية أهمية تكثيف الرباط والتواجد المكثف في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، رغم القيود العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المصلين، مشددة على ضرورة إفشال مخططات المستوطنين والتصدي لمحاولاتهم فرض طقوس تلمودية داخل باحات المسجد.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #خطيب الأقصى #باب السلسلة #قوات الاحتلال الإسرائيلي #المسجد الأقصى المبارك #الشيخ محمد سرندح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة