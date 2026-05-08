الشرق الأوسط على وقع التصعيد... غزة وإيران ومعادلات الردع الجديدة

لم تعد الحرب في غزة حدثًا محصورًا داخل الجغرافيا الفلسطينية، بل تحولت إلى نقطة ارتكاز أعادت تشكيل المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط بأكمله. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، دخل الإقليم مرحلة شديدة التعقيد، اتسعت فيها دوائر التوتر، وتداخلت الحسابات العسكرية مع المصالح الجيوسياسية، لتظهر معادلات ردع جديدة تختلف عما عرفته المنطقة خلال العقود الماضية.

أبرز ما كشفته الحرب يتمثل في هشاشة الاستقرار الإقليمي؛ إذ لم تعد الحدود السياسية قادرة على احتواء تداعيات الصراع. فالتصعيد في غزة انعكس بصورة مباشرة على جنوب لبنان، والبحر الأحمر، والعراق، وسوريا، في مشهد يؤكد أن أي مواجهة فلسطينية إسرائيلية باتت تحمل قابلية التمدد نحو ساحات إقليمية متعددة. هذا التحول أظهر أن الشرق الأوسط يعيش حالة "ترابط أمني"، تجعل أي أزمة محلية قابلة للتحول إلى أزمة إقليمية واسعة.

في قلب هذا المشهد، برز الدور الإيراني بوصفه أحد أكثر العوامل تأثيرًا في معادلة التصعيد. فطهران تنظر إلى غزة باعتبارها جزءًا من محور المقاومة.

التطورات الأخيرة أظهرت أن إيران باتت تتحرك وفق سياسة "الردع المحسوب"، أي دعم حلفائها الإقليميين دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة مع "إسرائيل" أو الولايات المتحدة. فطهران تدرك أن أي حرب مباشرة قد تؤدي إلى استنزاف واسع يهدد توازناتها الداخلية والإقليمية، لذلك تعتمد على إدارة الصراع عبر الحلفاء، مع الحفاظ على مستوى من الضغط السياسي والعسكري يكفي لإثبات الحضور دون الوصول إلى الانفجار الكامل.

في المقابل، تسعى "إسرائيل" إلى فرض معادلة ردع جديدة قائمة على توسيع نطاق الرد العسكري، وعدم الاكتفاء بمواجهة الفصائل داخل غزة. ولذلك، اتجهت نحو توجيه رسائل إقليمية متعددة، سواء عبر استهداف مواقع مرتبطة بإيران في سوريا، أو عبر التهديد بتوسيع العمليات العسكرية تجاه أطراف إقليمية أخرى. ويعكس هذا السلوك تحولًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يقوم على منع تشكل بيئة إقليمية موحدة داعمة للمقاومة.

أما الولايات المتحدة، فتجد نفسها أمام معادلة معقدة؛ فهي، من جهة، تؤكد دعمها لـ"إسرائيل"، ومن جهة أخرى تحاول منع توسع الحرب إلى مواجهة إقليمية مفتوحة قد تهدد مصالحها وحلفاءها في الشرق الأوسط. لهذا السبب عززت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة، في محاولة لصناعة توازن ردع يمنع الانفجار الكبير، خصوصًا مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر والخليج.

التصعيد الحالي أفرز أيضًا متغيرًا مهمًا يتمثل في انتقال مفهوم الردع من الشكل التقليدي القائم على الجيوش النظامية إلى ردع متعدد الأطراف والحلفاء. فالمشهد لم يعد يقتصر على الدول، بل أصبحت الجماعات المسلحة، والحروب السيبرانية، والطائرات المسيّرة، والصواريخ بعيدة المدى، عناصر رئيسة في رسم موازين القوة. وهذا ما جعل المنطقة تعيش حالة من "الردع الهش"، الذي يمنع الحرب الشاملة، لكنه لا يمنع استمرار الاشتباك والتوتر.

في ظل هذه المعطيات، يبدو الشرق الأوسط مقبلًا على مرحلة جديدة تتسم بإعادة صياغة التحالفات وموازين النفوذ. فالحرب في غزة لم تعد مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة القوى الإقليمية والدولية على إدارة الصراع دون الانزلاق إلى حرب أوسع.

وعلى الرغم من تعدد المبادرات الدولية لاحتواء الأزمة، فإن الواقع يشير إلى أن المنطقة ما تزال تعيش فوق أرض قابلة للاشتعال في أي لحظة، خاصة مع غياب تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك، فإن معادلات الردع الجديدة، بدلًا من أن تنتج استقرارًا دائمًا، قد تؤسس لمرحلة طويلة من التوتر المنظم، الذي يبقي الشرق الأوسط في حالة ترقب مستمرة بين الحرب والهدنة.

