خطط لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة

كشفت "القناة 7" العبرية أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإقامة ما لا يقل عن ثلاث مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية خلال صيف العام الجاري، ضمن مخطط توسيع الاستيطان المتسارع في المنطقة.

وقالت القناة المعروفة بانحيازها لليمين المتطرف، وفق ترجمة خاصة لـ"فلسطين أون لاين" إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة واسعة أطلقها ما يسمى "مجلس السامرة" بهدف تجنيد مئات العائلات الإسرائيلية للانتقال إلى مستوطنات جديدة يجري العمل على إقامتها ضمن خطة أوسع تشمل إنشاء 18 مستوطنة في المنطقة.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه جزء من سياسة حكومية ممنهجة لفرض وقائع استيطانية جديدة، في ظل تصاعد الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، فقد أقدم قطعان المستوطنين، وفق ما كشفه موقع "سروجيم" العبري، وبتوجيه مباشر من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على اقتلاع نحو 3000 شجرة فلسطينية في محيط جنين، ضمن مساحة تصل إلى 200 دونم، في أحدث عمليات التجريف الهادفة إلى توسيع النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

وتمثل هذه المخططات الجديدة تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لوقف التوسع الاستيطاني باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

