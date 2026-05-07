إصابة 7 جنود إسرائيليين بهجمات مسيرات لحزب الله جنوب لبنان

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإصابة سبعة من جنوده جراء هجمات بطائرات مسيّرة نفذها حزب الله استهدفت مواقع عسكرية في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أن إصابة أحد الجنود وصفت بأنها خطيرة، بينما توزعت بقية الإصابات بين متفاوتة.

تأتي هذه الهجمات في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وأول أمس الثلاثاء، قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن 5 جنود قتلوا وأصيب 33 آخرين منذ "سريان" وقف إطلاق النار في لبنان.

ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر البشرية والمادية في جانب الاحتلال الإسرائيلي مستخدما تكتيكات عسكرية أبرزها الطيران المسير.

واعترف جيش الاحتلال في أكثر من فشله في إحباط هجمات حزب الله والتي ينشر بالفيديو بصورة شبه يومية عملياته تجاه الجنود والاليات الإسرائيلية.

وفي 17 أبريل المنصرم، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن "إسرائيل" تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين