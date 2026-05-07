فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مكبات النفايات في غزة… حشرات وقوارض وزواحف تلاحق النازحين

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الاحتلال يواصل خروقاته لـ "وقف إطلاق النار" بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

الاحتلال يحتفل بتخريج جنوده في ساحة البراق الملاصقة للأقصى

أونروا: عجز مالي يصل لـ 200 مليون دولار يهدد خدماتنا حتى أغسطس المقبل

أمين اسليم… سبعة أشهر من الألم بانتظار فرصة نجاة

السلوباغاندا... احذر فأنت الهدف!

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة ويغلق مداخل بيت أمر

القدس في زمن النكبة... بين المعارك الميدانية والتحولات المصيرية

نطالب بنزع سلاح الصهاينة

إصابة 7 جنود إسرائيليين بهجمات مسيرات لحزب الله جنوب لبنان

07 مايو 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
...
مقتل جنود

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإصابة سبعة من جنوده جراء هجمات بطائرات مسيّرة نفذها حزب الله استهدفت مواقع عسكرية في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أن إصابة أحد الجنود وصفت بأنها خطيرة، بينما توزعت بقية الإصابات بين متفاوتة.

تأتي هذه الهجمات في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وأول أمس الثلاثاء، قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن 5 جنود قتلوا وأصيب 33 آخرين منذ "سريان" وقف إطلاق النار في لبنان.

ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر البشرية والمادية في جانب الاحتلال الإسرائيلي مستخدما تكتيكات عسكرية أبرزها الطيران المسير.

واعترف جيش الاحتلال في أكثر من فشله في إحباط هجمات حزب الله والتي ينشر بالفيديو بصورة شبه يومية عملياته تجاه الجنود والاليات الإسرائيلية.

وفي 17 أبريل المنصرم، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن "إسرائيل" تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#هجمات #إصابة جنود #مسيرات حزب الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة