وزارة الاقتصاد تطلق حملة مركزية لمتابعة أسعار السلع في المولات والأسواق

06 مايو 2026 . الساعة 21:49 بتوقيت القدس
يشارك في الحملة جميع طواقم الوزارة (صورة تعبيرية)

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الاربعاء، عن إطلاق حملة مركزية واسعة لمتابعة أسعار السلع في المولات والأسواق.

وأوضحت الوزارة أن انطلقت اليوم الساعة العاشرة صباحاً يشارك بها كافة طواقم الوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الزراعة.

وقالت الوزارة، إن "الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لضبط المولات والأسواق وضمان التزام التجار بالقائمة الاسترشادية الصادرة عن الوزارة، والحفاظ على استقرار الاسعار فيالمولات والأسواق والمحلات التجارية".

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية ومنع أي تجاوزات أو استغلال قد يضر بالمواطنين، داعيةً التجار إلى الالتزام بالأسعار والتعليمات الصادرة عن الوزارة، والتعاون مع طواقم التفتيش العاملة في الميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الاقتصاد #حملة #الاسعار

