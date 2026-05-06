النفط يهبط بعد تقارير عن اتفاق مبدئي وشيك بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعدما قال مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق ​سلام مبدئي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار، أو 7.32 بالمئة، إلى 101.83 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 1027 صباحا بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 أبريل نيسان. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.16 دولار، أو 7 بالمئة، إلى 95.11 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز.

وقال مصدر من باكستان، التي تضطلع بدور ​الوساطة، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة.

وأعلنت ​إيران اليوم الأربعاء أنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن ⁠متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن إيران ستُبلغ ردها قريبا عبر باكستان.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تتوقع ردودا من ​إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

