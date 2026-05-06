الاحتلال يجرف أراضي زراعية جنوب جنين

06 مايو 2026 . الساعة 19:43 بتوقيت القدس
الأهالي يتخوفون من مخطط استعماري يستهدف أراضي بلدتي عرابة ويعبد (صورة أرشيفية)

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أراضي زراعية في بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شرع بتجريف أراضي عند المدخل الشمالي للبلدة على الطريق الواصل الى بلدة يعبد، وأخطر بتجريف أخرى بغرض التوسع الاستعماري، دون معرفة المساحة المراد تجريفها.

وأضافت أن الأهالي يتخوفون من مخطط استعماري يستهدف أراضي بلدتي عرابة ويعبد، حيث كانت قوات الاحتلال قد أجبرت المواطنين على ترك مناطقهم في محيط "معسكر عرابة" الذي تم إخلاؤه من جنود الاحتلال عام 2005، وذلك في شباط/ فبراير الماضي، تمهيدا لإعادة المعسكر من جديد.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
