فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجمع مدني: الاعتداء على "أسطول الصمود" يخرق القانون الدولي

التجمع الوطني للعشائر والقبائل يعلن رفضه ومحاربته المليشيات العميلة

أتلتيكو مدريد يحدد ثمن نجمه لبرشلونة

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالإفراج عن ناشطي "أسطول الصمود"

الاحتلال يجرف أراضي زراعية جنوب جنين

إصابة جندي إسرائيلي بمسيرة مفخخة جنوب لبنان

9 شهداء بينهم عقيد في الشرطة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

الاحتلال يبعد رائد صلاح وكمال الخطيب عن الأقصى 6 أشهر

لندن: "هرمز" أخطر نقطة ملاحة في العالم

عائلة بربخ ترفض محاولات استغلال اسمها في أي مشاريع مشبوهة

إصابة جندي إسرائيلي بمسيرة مفخخة جنوب لبنان

06 مايو 2026 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
...
انقضاض مسيرة لحزب الله على مدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (أرشيفية)

أصيب جندي إسرائيلي من جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، في حادثة تُعد الثالثة من نوعها خلال يوم الأربعاء.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، وفق ترجمة خاصة لموقع "فلسطين أون لاين" أن الحادث وقع خلال نشاط عسكري لقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية الجنوبية، حيث انفجرت المسيّرة قرب تجمع للجنود، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح.

ومؤخرا وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات المفخخة التي يستهدف بها حزب الله جنود الاحتلال في جنوب لبنان ويسقط قتلى وجرحى في صفوفه بأنها "تهديد معقد"، ويعترف بأنه لا حل لديه لمواجهتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #مسيرات #جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة