إصابة جندي إسرائيلي بمسيرة مفخخة جنوب لبنان

أصيب جندي إسرائيلي من جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، في حادثة تُعد الثالثة من نوعها خلال يوم الأربعاء.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، وفق ترجمة خاصة لموقع "فلسطين أون لاين" أن الحادث وقع خلال نشاط عسكري لقوات الاحتلال في المنطقة الحدودية الجنوبية، حيث انفجرت المسيّرة قرب تجمع للجنود، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح.

ومؤخرا وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات المفخخة التي يستهدف بها حزب الله جنود الاحتلال في جنوب لبنان ويسقط قتلى وجرحى في صفوفه بأنها "تهديد معقد"، ويعترف بأنه لا حل لديه لمواجهتها.

