حماس: الاحتلال يفشل كل مساعي الوصول إلى اتفاق نهائي

06 مايو 2026 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، غازي حمد، أن مسار المفاوضات طويل ومعقد، خاصة في ظل التعامل مع دولة تمارس سياسة العربدة والقتل والإجرام وتتجاهل الرغبة الدولية ورغبة الوسطاء في أن تستقر الأمور بغزة.

وقال حمد في تصريح لقناة "الجزيرة مباشر"، الأربعاء: إن "دولة الاحتلال تتعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتفشل كل مساعي الوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف حمد: "لم يكن هناك يوم واحد بدون خروقات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار".

وشدد على أن حركة حماس، حريصة على استمرار المفاوضات ونحن على تواصل يومي مع الوسطاء، مؤكدًا استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية ولكن يجب على "إسرائيل" أن تنفذ بنود المرحلة الأولى.

وطالب المجتمع الدولي و"مجلس السلام" أن يكون لديهما القدرة على إلزام "إسرائيل" بتنفيذ بنود المرحلة الأولى.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاق.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها دولة الاحتلال بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح ، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حركة حماس #غازي حمد #الحرب على غزة #مفاوضات إطلاق النار

