لندن: "هرمز" أخطر نقطة ملاحة في العالم

06 مايو 2026 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
مضيق هرمز أصبح أخطر نقطة ملاحية في العالم

اعتبرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مضيق هرمز أصبح في الوقت الراهن أخطر نقطة ملاحية في العالم، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التطورات الأخيرة، ولا سيما تصدي البحرية الأمريكية لتهديدات وقعت أمس الثلاثاء، تعكس مستوى المخاطر المتزايد الذي تواجهه حركة الملاحة التجارية والسفن العابرة للمضيق.

وأضافت أن استمرار التوترات في هذا الممر البحري الحيوي يرفع من احتمالات تعرض السفن لحوادث أو هجمات، ما يفرض على شركات الشحن ومالكي السفن اتخاذ أقصى درجات الحذر وتعزيز إجراءات السلامة أثناء المرور عبره.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترًا متصاعدًا ينعكس على أمن الطاقة العالمي، نظرًا لكونه أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتصدير النفط والغاز في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من الإمدادات العالمية يوميًا.

وأكدت الهيئة أن الوضع الحالي يتطلب متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا للمخاطر لضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #مضيق هرمز #ملاحة عالمية #هيئة عمليات التجارة البحرية

