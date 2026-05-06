حزب الله يستهدف مواقع وآليات للاحتلال ويوقع إصابات مباشرة

نفّذ حزب الله خلال الساعات الماضية سلسلة عمليات نوعية ضد مواقع وآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من جنوب لبنان، وذلك ردًا على خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الحدودية.

وقال الحزب في بياناته إن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود الاحتلال في بلدتي القنطرة والطيبة، إضافة إلى قصفٍ مدفعي طال محيط بلدة البياضة، وضرب مركز قيادي مستحدث للاحتلال في القنطرة.

كما نفذ عمليات باستخدام مسيّرات انقضاضية ضد آليات عسكرية إسرائيلية، بينها آلية من نوع هامر في دير سريان، وأخرى في حولا، مؤكدة أن الهجمات حققت إصابات مباشرة.

وفي بلدة الناقورة، استهدف الحزب تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال قرب المسبح بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وأسفر الهجوم عن إصابة مؤكدة وفق بيانه.

كما قصف تجمعًا لجنود الاحتلال في بلدة البياضة بواسطة مسيّرة انقضاضية، واستهدف تجهيزات فنية مستحدثة للاحتلال في البلدة بقنابل ألقتها المسيّرات، وحققت إصابة مباشرة.

وفي رشاف، نفّذ مقاومو حزب الله هجومًا بصليّة صاروخية تجاه تجمع لآليات وجنود الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات في إطار رد المقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وتأكيدًا على استمرار المواجهة حتى وقف الاعتداءات على الجنوب اللبناني.

