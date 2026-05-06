إيران: العبور الآمن في مضيق هرمز سيكون ممكنًا مع انتهاء التهديدات الأمريكية

أكدت ‌البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن المرور الآمن عبر ⁠مضيق هرمز ​سيحدث مع انتهاء ​التهديدات الأمريكية وتطبيق إجراءات جديدة، وذلك في ​أول رد ​فعل من طهران على تعليق ‌الولايات ⁠المتحدة عملياتها لمساعدة السفن العالقة على عبور ​المضيق.

ولم ​يحدد ⁠بيان الحرس الثوري، الأربعاء، طبيعة الإجراءات ​الجديدة، واكتفى ​بتوجيه ⁠الشكر لأصحاب السفن وأطقمها لالتزامهم ⁠باللوائح ​الإيرانية في ​أثناء عبورهم المضيق.

وكان مصدر باكستاني مطلع كشف عن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم مختصرة لإنهاء الحرب، في تطور دبلوماسي لافت بعد أشهر من التصعيد في المنطقة.

