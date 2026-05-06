مصدر باكستاني: أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

كشف مصدر باكستاني مطّلع أنّ الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم مختصرة لإنهاء الحرب، في تطور دبلوماسي لافت بعد أشهر من التصعيد في المنطقة.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة رويترز، فإن المذكرة – وهي صفحة واحدة تضم 14 بندًا – تستند إلى مقترح أمريكي يجري بحثه بين مبعوثي واشنطن ومسؤولين إيرانيين بشكل مباشر، وبمساعدة وسطاء. وأكد المصدر: "سننهي هذا الاتفاق قريبًا جدًا… المفاوضات اقتربت من خواتيمها"، مشيرًا إلى أنّ إسلام أباد استضافت الشهر الماضي الجولة الوحيدة من المحادثات المباشرة بين الطرفين، وتواصل نقل الرسائل بينهما.

وقف تخصيب مؤقت ورفع للعقوبات

ووفق موقع أكسيوس، تتضمن المذكرة التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع أمريكي تدريجي للعقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع القيود المتبادلة على الملاحة في مضيق هرمز.

كما تنص المذكرة على إعلان نهاية الحرب وبدء مفاوضات لمدة 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق أشمل يشمل فتح المضيق وتقليص البرنامج النووي الإيراني تدريجيًا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة للصين أن بلاده لن تقبل إلا باتفاق "عادل وشامل"، مشيرًا إلى اتصالات أجراها مع وزير الخارجية السعودي حول ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.

المصدر / رويترز