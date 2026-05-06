فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجمع مدني: الاعتداء على "أسطول الصمود" يخرق القانون الدولي

التجمع الوطني للعشائر والقبائل يعلن رفضه ومحاربته المليشيات العميلة

أتلتيكو مدريد يحدد ثمن نجمه لبرشلونة

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالإفراج عن ناشطي "أسطول الصمود"

الاحتلال يجرف أراضي زراعية جنوب جنين

إصابة جندي إسرائيلي بمسيرة مفخخة جنوب لبنان

9 شهداء بينهم عقيد في الشرطة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

الاحتلال يبعد رائد صلاح وكمال الخطيب عن الأقصى 6 أشهر

لندن: "هرمز" أخطر نقطة ملاحة في العالم

عائلة بربخ ترفض محاولات استغلال اسمها في أي مشاريع مشبوهة

بالفيديو والصور "رادع" توقع ميلشيات الاحتلال في كمين قاتل وسط خان يونس

06 مايو 2026 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
...
تمكنت المقاومة من قتل عدد من أفراد الميلشيات (صورة أرشيفية)

أعلن قوة "رادع" الخاصة بأمن المقاومة، مساء الأربعاء، بأنها رصدت تحركًا لمجموعة من "المليشيات العميلة" أثناء تجاوزها ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرق دوار موزة جنوب مدينة خان يونس، قبل أن تحاول التسلل باتجاه غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بوقع عدد من أفراد الميليشيات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم نفذته المقاومة وسط خان يونس، الأربعاء، بعد محاولة تلك العناصر التسلل باتجاه المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين صفوفهم.

وأوضحت المصادر، بأن المقاومة تمكنت من استهداف جيب للميلشيات، وقتل وإصابة من كان فيه.

b948eaa3-c789-46d9-a466-dbca5d5224a4.jfif
صورة للجيب المستهدف للميلشيات العميلة مع الاحتلال

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، أقر بتسليح مليشيات في القطاع.

78c1e773-1aa8-402a-a342-b7f9a5d6aa06.jfif
صورة تعرض خوذة لأحد أفراد الميلشيات العميلة

وتعمل هذه الميلشيات في مناطق تخضع لسيطرة وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ 2025.

وفي فبراير/ شباط 2026 توعدت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، تلك العصابات بالملاحقة، قائلة في بيان، إن "العدو لن يستطيع حمايتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#خان يونس #عملاء الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #الميلشيات العميلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة