شهيد ومصابون في استهداف مركبة غربي خان يونس

استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة محيط الكلية التطبيقية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي السياق ذاته، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي كرفانا للشرطة قرب مفترق بهلول غرب مدينة غزة.

وأصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال في سوق الزيتون ومخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تعرض برج شوا وحصري بمنطقة الرمال بمدينة غزة للقصف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 4 شهداء إلى مستشفياتها خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 شهداء جدد وشهيد تم انتشاله، إلى جانب تسجيل 16 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبينت أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 837 شهيدا و2,381 إصابة، إضافة إلى 769 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 72,619 شهيدا و172,484 إصابة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ209 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي، وإطلاق نار، ونسف منازل ومنشآت سكنية، إلى جانب استهداف مراكز إيواء وخيام النازحين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

ميدانيا، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع استهدافات مماثلة طالت جنوب المخيم، إضافة إلى قصف مدفعي في شرق خانيونس جنوبا، وإطلاق نار كثيف من آليات عسكرية في المنطقة ذاتها. كما نفذت القوات عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت عدة خروقات للتهدئة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم نازحون وأطفال، جراء القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المباشر.

وبحسب بيانات رسمية، فقد استمر تدهور الأوضاع الإنسانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مع تسجيل مئات الشهداء وآلاف الإصابات، وسط اتهامات متكررة بتصعيد الخروقات واستهداف النازحين والبنية المدنية في القطاع.

وفي السياق ذاته، وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تسجيل 377 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 نازحا وإصابة 376 آخرين.

