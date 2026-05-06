الاحتلال يقتلع أشجار زيتون معمّرة في قرية عسلة شرق قلقيلية

اقتلعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، أشجار زيتون معمّرة في أراضي قرية عسلة غرب بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، والتي تقع خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس مجلس قروي عسلة اسليمان عثمان إن الأشجار المستهدفة تقع على مساحة مئات الدونمات من أراضي القرية وتُقدّر أعمارها بمئات السنوات، مشيراً إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إليها منذ حرب أكتوبر 2023، بسبب وقوعها خلف الجدار.

وأضاف أن هذه الأراضي قريبة من مستعمرة "ألفي منشه" الجاثمة على أراضي بلدة عزون وعسلة، وتعود ملكيتها لعدد من العائلات، من بينها: عائلات اسليمان، وأبو راضي، ومسعود.

وأشار إلى أن استهداف الأشجار يأتي ضمن استمرار الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

