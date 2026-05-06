فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ننتظر عودتك يا أبي".. بتول تطارد مصير والدها المفقود

سوق الخردة في خان يونس.. حين تتحول أنقاض المنازل إلى وسيلة للبقاء

أرامل غزة… حين تتحول الأم إلى وطن كامل لأطفالها

موقع واللاه نيوز عن نتنياهو أثناء محاكمته: "لا أعرف القواعد"

للمرة الـ84.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم فساد

انسحاب الشرطة العسكرية من "ديمونا" بعد محاصرة الحريديم لها

مقتل شابين يرفع حصيلة ضحايا الجريمة بالداخل إلى 98 قتيلاً

مستويات تاريخية لم يشهدها السوق منذ 30 عاماً: الدولار يسجل 2.92 شيكل

هآرتس: اتهامات للجيش بإخفاء معطيات عن الجنود المسرّحين لأسباب نفسية

قلب صغير ينتظر النجاة… الطفلة لين ماضي تجسّد معاناة أطفال غزة المرضى

الاحتلال يقتلع أشجار زيتون معمّرة في قرية عسلة شرق قلقيلية

06 مايو 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
مزارعو عسلة يفقدون أشجارهم المعمّرة (أرشيف)

اقتلعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، أشجار زيتون معمّرة في أراضي قرية عسلة غرب بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، والتي تقع خلف جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس مجلس قروي عسلة اسليمان عثمان إن الأشجار المستهدفة تقع على مساحة مئات الدونمات من أراضي القرية وتُقدّر أعمارها بمئات السنوات، مشيراً إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إليها منذ حرب أكتوبر 2023، بسبب وقوعها خلف الجدار.

وأضاف أن هذه الأراضي قريبة من مستعمرة "ألفي منشه" الجاثمة على أراضي بلدة عزون وعسلة، وتعود ملكيتها لعدد من العائلات، من بينها: عائلات اسليمان، وأبو راضي، ومسعود.

وأشار إلى أن استهداف الأشجار يأتي ضمن استمرار الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قلقيلية #اقتلاع أشجار #أشجار زيتون #قرية عسلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة