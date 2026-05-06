فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ننتظر عودتك يا أبي".. بتول تطارد مصير والدها المفقود

سوق الخردة في خان يونس.. حين تتحول أنقاض المنازل إلى وسيلة للبقاء

أرامل غزة… حين تتحول الأم إلى وطن كامل لأطفالها

موقع واللاه نيوز عن نتنياهو أثناء محاكمته: "لا أعرف القواعد"

للمرة الـ84.. نتنياهو يمثل أمام القضاء للرد على تهم فساد

انسحاب الشرطة العسكرية من "ديمونا" بعد محاصرة الحريديم لها

مقتل شابين يرفع حصيلة ضحايا الجريمة بالداخل إلى 98 قتيلاً

مستويات تاريخية لم يشهدها السوق منذ 30 عاماً: الدولار يسجل 2.92 شيكل

هآرتس: اتهامات للجيش بإخفاء معطيات عن الجنود المسرّحين لأسباب نفسية

قلب صغير ينتظر النجاة… الطفلة لين ماضي تجسّد معاناة أطفال غزة المرضى

مختص اقتصادي: الدفع الإلكتروني في غزة يعكس خللًا في بنية السوق

06 مايو 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...
محفظة بال باي الإلكترونية

قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الاعتماد المتزايد على الدفع الإلكتروني في قطاع غزة لم يعد مجرد خيار تقني حديث، بل بات انعكاسًا لأزمة أعمق تضرب بنية السوق المحلي.

وأوضح أبو قمر في تصريحات تابعها "فلسطين أون لاين"، الأربعاء، أن المشكلة لا تكمن في مبدأ التحول الرقمي بحد ذاته، وإنما في الانتقال القسري إليه دون توفر بنية تقنية ومالية قادرة على استيعابه، ما يجعله أقرب إلى “إدارة أزمة” منه إلى مسار تطور اقتصادي طبيعي.

الخبير الاقتصادي، أحمد أبو قمر
المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر

وأشار إلى أن شحّ النقد الورقي وتلف جزء منه، إلى جانب أزمة “الفكة”، دفعت المواطنين والتجار وحتى السائقين إلى الاعتماد شبه الكامل على المحافظ الإلكترونية في معاملاتهم اليومية.

وبيّن أن ربط المعاملات البسيطة بعوامل مثل سرعة الإنترنت، وسقوف التحويل، وكفاءة الأنظمة، يكشف عن فجوة مقلقة بين احتياجات المواطنين وقدرة النظام المالي على تلبيتها.

وحذّر أبو قمر من أن الدفع الإلكتروني قد يتحول في ظل هذه البيئة الهشة من أداة تسهيل إلى عبء يربك الحياة اليومية ويؤثر سلبًا على ثقة المستخدمين.

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تطوير بنية رقمية أكثر مرونة، ورفع سقوف التحويل، وتحسين كفاءة الأنظمة، إلى جانب توفير بدائل عملية تضمن استمرارية الخدمات في ظل ضعف الاتصال بالإنترنت.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الدفع الإلكتروني #محفظة بال باي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة