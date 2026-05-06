في رسالة مؤثرة من داخل السجن.. تياغو أفيلا يوصي ابنته بعدم نسيان فلسطين

في رسالة إنسانية مؤثرة من داخل سجن الاحتلال الإسرائيلي، أملى الناشط البرازيلي تياغو أفيلا كلمات مؤثرة إلى محاميه موجّهة لابنته، عبّر فيها عن شوقه العميق لها، مبررًا غيابه بما وصفه بـ"المهمة التاريخية" التي تقع على عاتقه.

وقال أفيلا في رسالته إنه يشعر بالأسف لعدم وجوده إلى جانب ابنته، مؤكدًا أن العديد من الأشخاص حول العالم يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم في ظل ما وصفه بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأطفال، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون طفل يواجهون أوضاعًا مأساوية من الجوع والحرمان.

وأضاف أن حبه لابنته هو الدافع الأساسي لمواقفه، معتبرًا أن العمل من أجل "عالم أفضل" هو السبيل لحماية الأجيال القادمة من العنف والمعاناة، مؤكدًا أن العديد من الآباء مستعدون للتضحية من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً.

كما تضمنت الرسالة إشارات إلى عدد من الشخصيات السياسية، حيث قال أفيلا إنه سيبقى ثابتًا في مواقفه رغم ما وصفه بالتحديات الكبيرة، في سبيل بناء عالم أكثر إنسانية.

واختتم رسالته بدعوة صريحة لعدم نسيان القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأمل في العدالة والحرية لا يزال قائمًا.

الناشط افيلا معتقل إلى جانب آخرين من المتضامنين الأجانب الذين تم اختطافهم من على متن أسطول الصمود أثناء توجهه بسواحل غزة الأسبوع الماضي لكسر الحصار.

وفي سياق متصل، كانت قد أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أمرًا يقضي باحتجاز الناشطين الأجنبيين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، وفق ما أفاد به المركز الحقوقي الذي يمثلهما.

