شهيدان في غزة.. الاحتلال يواصل خرق وقف اطلاق النار

06 مايو 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

استُشهد، مواطنان، الأربعاء، متأثرين بجراحهما في غارت إسرائيلية على مدينة غزة وشمالها، في وقت تُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 209 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن محمد العطار "أبو مالك"، استشهد متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها فجر أمس الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الجلاء، شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن المواطن خالد محمد سالم جودة، استشهد صباح الأربعاء، متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق على شمالي غزة.

 وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر الأربعاء، المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف مماثل طال المناطق الجنوبية للمخيم.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار بشكل مُكثف على ذات المناطق للمدينة.

وارتكبت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، 9 خروقات لوقف اطلاق النار في قطاع غزة؛ أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين؛ بينهم طفل، وإصابة آخرين، بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي وعمليات إطلاق نار من الآليات العسكرية.

وتنتهك قوات الاحتلال اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية؛ التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية، يوم 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية في القطاع المنكوب.

ووفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 834، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2365، منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين
