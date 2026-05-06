الاحتلال يهدم منزلين في القدس ورام الله

هدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين فلسطينيين في بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، وبلدة شقبا غرب رام الله، ضمن سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر مقدسية بأن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة السواحرة، وهدمت منزلاً مكوناً من طابقين يعود للمواطن مصطفى عبد الغني زعاترة، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة عدة جرافات عسكرية، بلدة شقبا غرب المدينة، وشرعت بهدم منزل المواطن عبد الحليم ثابت، المكوّن من طابقين، إضافة إلى بركة سباحة وملعب، ويقطنه سبعة أفراد.

وقال رئيس مجلس قروي شقبا عدنان شلش، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين خلال عملية الهدم، دون أن تُسجل إصابات.

وأشار شلش إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت المواطن ثابت قبل أيام بنيتها هدم منزله.

وفي سياق متصل، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة فلسطينية، بينها 37 منزلاً مأهولاً، و34 منشأة زراعية، و5 مصادر رزق.

وتركزت عمليات الهدم في محافظة القدس التي سجلت هدم 29 منشأة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ22 منشأة، ثم محافظة بيت لحم بـ10 منشآت.

كما وزعت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 21 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية، تركزت معظمها في محافظة الخليل بـ15 إخطاراً، إضافة إلى 3 إخطارات في القدس، وإخطارين في جنين، وإخطار واحد في قلقيلية.

