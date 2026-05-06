ترامب يعلن تعليق عملية “مشروع الحرية” في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلّق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "سيُعلق مشروع الحرية لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا".

وأضاف الرئيس الأمريكي "اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته"، موضحا "أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى".

وأشار إلى "النجاح العسكري الذي حققناه والتقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل".

Based on the request of Pakistan and other Countries, the tremendous Military Success that we have had during the Campaign against the Country of Iran and, additionally, the fact that Great Progress has been made toward a Complete and Final Agreement with Representatives of Iran,… pic.twitter.com/2wSz38N6Dj — Commentary: Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 5, 2026

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مشيرا إلى استمرار "المحادثات الإيجابية" مع إيران، وسط تأكيد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مشاركتها في العملية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران.

وصرّح روبيو للصحافيين بأن “عملية (الغضب الملحمي) انتهت، كما أبلغ الرئيس الكونغرس. أنهينا هذه المرحلة منها”.

وأضاف أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة “دفاعية”، مع عملية جديدة أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وأُطلق عليها عنوان “مشروع الحرية”.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدّد على أن القوات الأمريكية التي تنفّذ هذه العملية ستردّ “بفاعلية قاتلة” إذا تعرّضت للاستهداف.

آلية مرور جديدة

أما في طهران فأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن بلاده "لم تبدأ بعد" تصعيدها في هذا الممر التجاري الحيوي فيما توعّد الحرس الثوري بـ"رد حازم" على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه.

وأعلن قاليباف -الذي قاد الوفد المفاوض مع واشنطن في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان- الثلاثاء على منصة إكس أن بلاده تعمل على "ترسيخ معادلة جديدة لمضيق هرمز".

وقال "نعلم أن استمرار الوضع القائم غير محتمل للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ بعد"، متهما واشنطن وحلفاءها بـ"تعريض" سلامة النقل البحري للخطر.

بدورها نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصادر أن طهران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، محذرة البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وطالبتها بالبقاء خارجه.

وقالت إن السفن التجارية ستحتاج إلى ‌‌تنسيق أي عبور مع الجيش الإيراني، مشيرة إلى إصدار خريطة جديدة للمضيق ‌‌تتضمن توسيع منطقة السيطرة الإيرانية، وأوضحت أن جميع السفن التي تنوي عبور مضيق هرمز "ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتضمن القواعد واللوائح الخاصة بالعبور".

وأكدت أن الآلية الإيرانية الجديدة دخلت حيز التنفيذ حاليا في مضيق هرمز.

وأفادت "برس تي في" الإيرانية أنه "يتعين على السفن تكييف عملياتها وفقا لهذا الإطار، والحصول على تصريح عبور قبل اجتياز مضيق هرمز".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يناقش فيه البرلمان الإيراني مشروع قانون من شأنه فرض حظر شامل على أي سفن مرتبطة بإسرائيل، بينما ستواجه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة ودول تصنفها إيران "دولا معادية" قيودا صارمة. كما يقر التشريع نظاما لفرض رسوم عبور على السفن "غير المعادية".

المصدر / وكالات