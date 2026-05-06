حين يُجرَّم التضامن وتُختطف الإنسانية في عرض البحر

ليست هذه الحكاية مجرد حادثة احتجاز في عرض البحر، ولا تفصيلاً عابراً في سجل الانتهاكات الممتد؛ هذه كانت لحظة كاشفة لانقلاب المعايير، حيث تُعاد صياغة الأخلاق بلغة القوة، ويُعاد تعريف القانون وفق مزاج الهيمنة، في مشهدٍ مُحمّل بالدلالات، يتحول أسطول مدني يحمل إغاثة إلى هدف أمني، ويُعاد توصيف الفعل الإنساني بوصفه تهديداً، بينما تُدار آلة القمع بثقة من يعتقد أن الرواية تُصنع لا تُحاسَب. هنا، لا يُختطف ناشطان فحسب، هو اختطاف لفكرة التضامن ذاتها، ويُجرَّد الضمير العالمي من أدواته، في اختبارٍ فاضح لحدود ما تبقى من منظومة القيم الدولية.

ما يجري هو جزء من بنية أوسع يمكن تسميتها بـ "هندسة التجريم الإنساني" حيث تُعاد برمجة الوعي الدولي لقبول معادلة معكوسة: الإغاثة تُدان، والحصار يُبرَّر، والضحية تُستجوب بدل أن تُنصَف، إن اختطاف ناشطي أسطول الصمود، وما رافقه من عزلٍ وإضرابٍ عن الطعام وتهديدات، يُقرأ ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى ردع التضامن وخلق كلفة سياسية وأخلاقية لكل من يفكر في كسر الطوق المفروض على غزة، إنها محاولة لإعادة ترسيم حدود الفعل الإنساني، بحيث يصبح الاقتراب من الضحية مخاطرة، لا واجباً.

في هذا السياق، يتبدّى البحر كمساحة سيادية مُؤمَّمة بالقوة، تُمارَس فيها سياسة المصادرة العابرة للحدود؛ حيث تُنتهك القوانين الدولية باسمها، ويُستدعى الأمن لتبرير ما هو في جوهره فعل قمعٍ سياسي، وبينما تتكشّف تفاصيل التحقيقات والتهديدات، تتعرّى منظومة كاملة من الردع الرمزي التي تسعى لتفكيك أي إمكانية لتشكّل ضغط دولي شعبي فعّال.

إنها ليست معركة على متن سفينة، هي معركة على تعريف المعنى: من يملك حق تسمية الفعل؟ ومن يحدد متى يصبح التضامن جريمة؟ في هذا الاشتباك تُختبر مصداقية النظام الدولي برمّته، وقدرته على حماية الحد الأدنى من القيم التي يدّعي تمثيلها.

كيف يُعاد تعريف الإغاثة كتهديد أمني؟

لم يعد القمع بحاجة إلى مبررات تقليدية، بقدر ما أصبح يحتاج إلى سردية مُحكمة تُعيد ترتيب المفاهيم من جذورها، في هذا السياق، تُستهدف قوافل الإغاثة بوصفها خطراً رمزياً يُهدد بنية الرواية الرسمية، هنا تتجلى هندسة التجريم الإنساني كأداة متقدمة، تقوم بتشويه الفعل وتُعيد توصيفه من الداخل، فالإغاثة تُقدَّم كاختراق، والتضامن كتحريض، والحضور المدني كتهديد أمني عابر للحدود.

وهنا تتحول الإغاثة من قيمة أخلاقية إلى ملف أمني، وتُستبدل لغة الحقوق بلغة الاشتباه، في عملية مقصودة لـ "تأميم الضمير" وإخضاعه لمنطق السيطرة.

تقنيات كسر الإرادة وصناعة الخوف العابر للحدود

ما يحدث داخل غرف العزل هو قلب الاستراتيجية، فالعزل هنا يُمارَس كأداة تفكيك نفسي ممنهج، تستهدف إعادة تشكيل وعي الفرد عبر الإرباك الحسي والإجهاد الذهني، الإضاءة المستمرة، البرودة القاسية، الحرمان من النوم، وتعصيب العينين، كلها ليست ممارسات عشوائية، ولكنها عناصر في منظومة تُعرف بـ "الردع الإدراكي".

هذه التقنيات تُصمَّم لكسر الجسد وإنتاج رسالة تتجاوز الجدران: أن كلفة التضامن وجودية، وهنا يتحول المعتقل إلى منصة بث قمعي، يُعاد عبرها توجيه الخطاب إلى الخارج، فكل من يقترب من هذا الفعل، سيدفع الثمن ذاته.

سيادة البحر أم سيادة القوة؟

في عرض البحر، حيث يُفترض أن تسود قواعد القانون الدولي، يتكشف واقع مختلف، وهو أن الجغرافيا صارت تُحدَّد بالقوة، ما جرى يُمثل تجسيد حيّ لمفهوم السيادة المتحرك حيث تنتقل حدود السيطرة مع البندقية، وتُفرض الإرادة السياسية خارج الإطار القانوني.

إن انتهاك المياه الدولية هنا يُقرأ كإعلان ضمني بأن القانون صار أداة انتقائية يتم استدعاؤه حين يخدم، وتجاوزه حين يعيق، وبهذا يتحول البحر من فضاء مشترك إلى مجال سيطرة مؤقت، تُعاد فيه كتابة قواعد الاشتباك وفق موازين القوة لا النصوص.

هذا النمط من الممارسة يعكس تحولاً أخطر، من سيادة الدولة إلى سيادة الفعل العسكري، حيث يتمدّد ممارَسة السلطة خارج حدودها دون مساءلة، وهنا يُختطف المفهوم قبل ان يُختطف الأفراد، فمن يملك حق العبور؟ ومن يحدد متى يصبح البحر منطقة مغلقة؟

تجريم التضامن.. من فعل أخلاقي إلى تهمة سياسية

التضامن، في جوهره، فعل أخلاقي يتجاوز الحدود والهويات، لكن في هذه الحالة، يُعاد إنتاجه كفعل مُدان، يُلاحَق ويُحاصَر ويُعاد توصيفه ضمن قاموس الجريمة، وأصبح التضامن يُمثل انحرافاً سياسياً يستدعي الردع، فالتضامن، حين يتوسع، يُربك موازين السردية، ويُهدد احتكار الرواية، لذلك يُعاد تفكيكه عبر شيطنته الخطابية وربطه بخطاب الخطر، ليُصبح الانخراط فيه مخاطرة.

والأخطر أن هذا التجريم يُمارَس عبر إعادة تطبيع الخوف داخل الفضاء الدولي؛ حيث تبدأ الحركات التضامنية بمراجعة أدواتها، وتُعاد صياغة أولوياتها تحت ضغط الكلفة.

في هذه المعادلة، يُستهدف الناشط لأنه يُذكّر العالم بما يجب أن يكون عليه، ولذلك فإن تجريمه هو في جوهره محاولة لإسكات هذا التذكير، وإعادة تعريف الممكن بما يتوافق مع حدود القوة، لا حدود الحق.

اقتصاد الحصار وإدارة الاختناق

الحصار هنا يُعبر عنه ببنية اقتصادية-سياسية متكاملة يمكن توصيفها بـ "اقتصاد الاختناق المُدار"؛ حيث يُراد أن يُدار موت المكان ببطء، وفق معادلة دقيقة تُبقيه على حافة الانهيار دون أن يسقط كلياً، في هذا النموذج، تتحول غزة إلى مساحة مُبرمجة على الحد الأدنى من الحياة، تُقاس فيها السلع، وتُراقَب فيها الأنفاس، ويُعاد تعريف الاحتياج بما يتناسب مع سقف السيطرة.

ضمن هذا السياق، يُفهم من استهداف أسطول الصمود كتهديد مباشر لهذه المنظومة. فكل كسر للحدث يمثل خلخلة في معادلة الضبط، ويُعيد فتح سؤال السيادة على الإمداد والحياة، إن إدخال قافلة إغاثة، أو حتى محاولة إدخالها، يُعد بمثابة إعلان أن الحصار قابل للاختراق، وهذا ما لا يمكن السماح به في منطق الإدارة المحكمة للأزمة.

لذلك، يُقمع الفعل قبل أن يتحقق، وتُستهدف الرمزية قبل المادية، لأن الخطر الحقيقي لا يكمن في ما تحمله السفن، ولكن في ما تمثّله: إمكانية كسر الاحتكار، وإعادة توزيع القوة، ولو على مستوى المعنى، هنا يصبح الحصار نظاماً إنتاجياً للأزمة، يحتاج إلى الاستمرار، ويقاوم أي محاولة لتعطيله حتى لو جاءت على هيئة تضامن.

القانون الدولي بين النص والتوظيف.. ازدواجية المعايير كأداة هيمنة

في الظاهر، يبدو القانون الدولي منظومة متماسكة من القواعد والمواثيق، لكن في الممارسة، يتكشّف كأداة انتقائية، تُفعَّل حين تخدم، وتُجمَّد حين تُحرج. ما جرى في عرض البحر يكشف بوضوح هذا الانفصال بين نص القانون وسياسة تطبيقه، حيث يُنتهك القانون، وأيضاً يُعاد توظيفه ليغطي انتهاكه.

إننا أمام ما يمكن تسميته بـ "تسييل الشرعية"؛ حيث تُفقد القواعد صلابتها، وتُعاد صياغتها وفق ميزان القوة، تُدان أفعال في سياق، وتُبرَّر ذاتها في سياق آخر، ليس بناءً على اختلاف الوقائع، ولكن على اختلاف الفاعلين، وهنا تتحول ازدواجية المعايير من خلل إلى أداة هيمنة، تُستخدم لإعادة إنتاج النظام الدولي على أساس غير متكافئ.

الصمت الدولي في مثل هذه الحالات يُقرأ كموقف مُشفّر، يُضفي شرعية ضمنية على الفعل، ويُعيد رسم حدود المقبول، فحين لا يُحاسَب الانتهاك، يتحول إلى سابقة، وحين تتكرر السابقة، تُصبح قاعدة، وهكذا لا يُهدَّد القانون فقط، ولكن يُفرَّغ من مضمونه، ليبقى إطاراً شكلياً يُستخدم عند الحاجة، ويُتجاوز عند الضرورة السياسية.

معركة الرواية.. من يكتب القصة ومن يحدد موقع الضحية؟

في موازاة الفعل الميداني، تدور معركة لا تقل شراسة: معركة على الرواية، فالقضية لم تعد فقط ما حدث، ولكن كيف يُروى، ومن يملك سلطة السرد، هنا تتجلى هندسة الرواية كامتداد مباشر للفعل السياسي، حيث تُعاد صياغة الحدث ضمن قوالب لغوية تُعيد ترتيب الأدوار: المعتدي يصبح مدافعاً، والضحية تتحول إلى مُشتبه به.

الإعلام في هذا السياق، يعمل كفاعل تأويلي يُنتج الدلالة، ويُحدد موقع كل طرف داخل القصة، عبر مفردات محسوبة، وعناوين مُشفّرة، وصور منتقاة، يُعاد بناء الواقع بما يتناسب مع الرواية المهيمنة، وهنا لا يُحجب الحدث، ولكن يُعاد تأطيره، بحيث يُفهم ضمن سياق مُسبق، يُفرغ الفعل من معناه الأصلي.

لكن هذه المعركة ليست محسومة. فمع اتساع الفضاء الرقمي، وتعدد مصادر السرد، تظهر شقوق في احتكار الرواية، تتيح إمكانيات لإعادة تقديم الحدث من زاوية أخرى، غير أن هذه الإمكانيات تبقى مُهددة بالتشويش، والتضليل، والإغراق المعلوماتي، ما يجعل الصراع على الرواية مفتوحاً، وممتداً، ومركزياً في تحديد من يُرى، ومن يُنسى.

في نهاية هذا المشهد، لا يعود السؤال: ماذا حدث في عرض البحر؟ ولكن: ماذا تبقّى من المعنى بعد أن أُعيد تعريفه بالقوة؟ حين يُجرَّم التضامن، ويُدار الحصار كاقتصاد، ويُستدعى القانون ليُبرّر انتهاكه، وتُكتب الرواية بيد من يملك السلا، فنحن نواجه نظاماً كاملاً لإعادة تشكيل العالم وفق مقاس الهيمنة.

لكن الحقيقة التي لا يمكن مصادرتها، أن كل محاولة لكسر الإنسان تُنتج وعياً جديداً، وكل حصار يُولّد ثغرة، وكل رواية مفروضة تُقابل بسردٍ مضاد. هنا، لا تنتهي المعركة عند سفينة أُوقفت، ولكن تبدأ عند سؤال لا يمكن قمعه: من يملك الحق في أن يُنقذ، ومن يملك الجرأة على أن يرفض تعريف الجريمة كما يُملى عليه؟

المصدر / فلسطين أون لاين