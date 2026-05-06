الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الأربعاء، غائما جزئيا لطيفًا في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم الجو وباردا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو السبت غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية، والتزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

