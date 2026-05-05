ساكا يقود أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال بإقصاء أتلتيكو مدريد

حجز أرسنال الإنجليزي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في إياب نصف النهائي على ملعب الإمارات في لندن.

وسجل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (45)، بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس يان أوبلاك إثر تسديدة لياندرو تروسارد، ليودعها بسهولة في الشباك ويمنح فريقه أفضلية ثمينة قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت المباراة بداية قوية من أرسنال الذي فرض سيطرته مبكرًا على وسط الملعب، مع اعتماد المدرب ميكيل أرتيتا على التمريرات العمودية لاختراق التنظيم الدفاعي لأتلتيكو مدريد.

في المقابل، حاول الفريق الإسباني تهديد مرمى ديفيد رايا عبر أنطوان غريزمان وخوليانو سيميوني وخوليان ألفاريز، وكانت أخطر فرصه في الدقيقة 11 عندما أنقذ ديكلان رايس فرصة محققة من أمام ألفاريز.

وأهدر أرسنال عدة فرص لتعزيز تقدمه في الشوط الثاني، أبرزها عبر فيكتور جيوكيريس في الدقيقتين (52 و66)، بينما كاد أتلتيكو أن يدرك التعادل في الدقيقة 50 بعد خطأ من رايا، لكن المدافع غابرييل تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ فريقه.

وحاول المدرب دييغو سيميوني العودة إلى اللقاء بإجراء عدة تغييرات هجومية، أبرزها إشراك ألكس بايينا وألكسندر سورلوث، إلا أن دفاع أرسنال حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقتًا بدل ضائع، شهدت ضغطًا متأخرًا من أتلتيكو، لكن أصحاب الأرض نجحوا في الحفاظ على تقدمهم، ليحسم أرسنال بطاقة العبور إلى النهائي الأوروبي وسط احتفالات جماهيره في ملعب الإمارات.

