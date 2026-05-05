حماس: وصف قناة عربية تصدي المقاومة للمليشيات باشتباكات داخلية تزييف للحقائق

05 مايو 2026 . الساعة 22:09 بتوقيت القدس
المقاومة الفلسطينية توعدت بالقضاء على الميلشيات العميلة (صورة تعبيرية)

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، وصف إحدى القنوات "العربية" تصدي أمن المقاومة للمليشيات التابعة للاحتلال، بأنها اشتباكات فلسطينية داخلية، أنه غياب تام للمهنية وتزيف للحقائق.

وقال قاسم في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك" الثلاثاء: " إحدى القنوات العربية في تقرير لها قبل أيام وصفت تصدي أمن المقاومة للمليشيات التابعة للاحتلال، بأنها اشتباكات فلسطينية داخلية، وصفتها إلى جانب حركة حماس بأنها مجموعات مسلحة موجودة على الساحة الفلسطينية.. هذا غياب تام المهنية وتزيف للحقائق".

يشار إلى أن أمن المقاومة تمكن مؤخرًا من قتل عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي وإصابة عدد منهم، في كمين نفذته فصائل المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #حازم قاسم #الميلشيات العميلة

