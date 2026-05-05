العكلوك: تسليم بلدية دير البلح جرى بصورة حضارية تعكس القيم الوطنية

أشاد د. علاء الدين العكلوك، عضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بمظاهر تسليم مجلس إدارة بلدية دير البلح إلى المجلس البلدي المنتخب، مؤكدًا أنها جرت في “ظروف حضارية” تعكس قيم الشعب الفلسطيني وتُجسد لوحة وطنية ومجتمعية راقية.

وأوضح العكلوك أن المجالس البلدية السابقة عملت في ظروف قاهرة فرضها الحصار والعدوان، وقدمت تضحيات كبيرة تُحسب لها، مشيرًا بشكل خاص إلى رئيس المجلس البلدي الشهيد دياب الجرو.

وأكد دعمه للتجربة الديمقراطية، وإسناده للمجلس المنتخب، معربًا عن أمله في أن يتمكن من تحقيق وعوده وإنجازاته بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين.

كما وجّه العكلوك الشكر إلى لجنة الانتخابات المركزية، والقوى السياسية، والفعاليات المدنية، والقبائل والعشائر والعائلات التي ساهمت في إنجاح هذا “العرس الوطني”، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، في تأمين العملية الانتخابية وتوفير البيئة المناسبة لإتمامها.

