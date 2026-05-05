فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: وصف قناة عربية تصدي المقاومة للمليشيات باشتباكات داخلية تزييف للحقائق

العكلوك: تسليم بلدية دير البلح جرى بصورة حضارية تعكس القيم الوطنية

إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية

كومباني: مباراة باريس الأهم في مسيرتي

رئيس بلدية حيفا: 35% من السكان يفتقرون للملاجئ المحصنة

محرر يكشف تدهور حالة الطبيب الأسير أبو صفية

صحيفة عبرية: جنود الاحتلال يختبئون في ملاجئ خوفاً من مسيّرات حزب الله

الإعلان عن ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بخان يونس

الاحتلال يُبعد موظفاً في أوقاف القدس عن المسجد الأقصى

أكثر من 849 انتهاكاً بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني في أبريل

العكلوك: تسليم بلدية دير البلح جرى بصورة حضارية تعكس القيم الوطنية

05 مايو 2026 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
...
أبو بلال العكلوك

أشاد د. علاء الدين العكلوك، عضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بمظاهر تسليم مجلس إدارة بلدية دير البلح إلى المجلس البلدي المنتخب، مؤكدًا أنها جرت في “ظروف حضارية” تعكس قيم الشعب الفلسطيني وتُجسد لوحة وطنية ومجتمعية راقية.

وأوضح العكلوك أن المجالس البلدية السابقة عملت في ظروف قاهرة فرضها الحصار والعدوان، وقدمت تضحيات كبيرة تُحسب لها، مشيرًا بشكل خاص إلى رئيس المجلس البلدي الشهيد دياب الجرو.

وأكد دعمه للتجربة الديمقراطية، وإسناده للمجلس المنتخب، معربًا عن أمله في أن يتمكن من تحقيق وعوده وإنجازاته بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين.

كما وجّه العكلوك الشكر إلى لجنة الانتخابات المركزية، والقوى السياسية، والفعاليات المدنية، والقبائل والعشائر والعائلات التي ساهمت في إنجاح هذا “العرس الوطني”، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، في تأمين العملية الانتخابية وتوفير البيئة المناسبة لإتمامها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #عشائر فلسطينية #أبو بلال العكلوك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة