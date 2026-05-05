إيران: لم ننفذ أي هجوم على الإمارات في الأيام الماضية

05 مايو 2026 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
إيران توعدت برد قاس في حالة قيام الإمارات بأي عمل ضدها

قالت قيادة خاتم ​الأنبياء العسكرية الإيرانية الثلاثاء إنها لم تشن ​أي هجمات على ​الإمارات خلال الأيام ⁠القليلة الماضية وتوعدت ​برد قاس في ​حال قيام الإمارات بأي عمل ضد إيران.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق أنظمة الدفاع الجوي في الدولة تتعامل حاليًا مع هجمات صاروخية صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تقوم بها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في إطار حماية الأجواء وسلامة السكان.

المصدر / وكالات
