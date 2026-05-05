محرر يكشف تدهور حالة الطبيب الأسير أبو صفية

كشف الأسير المحرر أحمد قداس تفاصيل صادمة حول الوضع الصحي والإنساني للطبيب الأسير حسام أبو صفية، مشيرًا إلى تدهور حالته بشكل كبير نتيجة التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قداس، في شهادة نقلها عقب الإفراج عنه، الثلاثاء، إنه لم يتمكن من التعرف على أبو صفية للوهلة الأولى، بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه وهيئته، مقارنة بما كان عليه سابقًا من حضور لافت وشخصية قوية عُرفت على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن الطبيب أبو صفية، الذي اعتُقل في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، يعاني من حالة صحية متدهورة، حيث يقضي معظم وقته في حالة من الذهول والإرهاق الشديد نتيجة التعذيب المتواصل.

وأشار قداس إلى أن أبو صفية بات يتمتم بكلمات غير مفهومة بصوت خافت، في مشهد يعكس حجم الانهيار الجسدي والنفسي الذي وصل إليه، لافتًا إلى أن الأسرى كانوا يسمعون صرخاته أثناء تعرضه للضرب دون القدرة على تقديم أي مساعدة.

وفي سياق متصل، كانت منظمة العفو الدولية قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن محامية زارت أبو صفية، بأنه تعرض للإساءة وأنواع مختلفة من المعاملة السيئة خلال فترة احتجازه.

وتسلط هذه الشهادة الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل السجون، وسط مطالبات متزايدة من جهات حقوقية بضرورة التدخل العاجل لحمايتهم ووضع حد للانتهاكات بحقهم.