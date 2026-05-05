صحيفة عبرية: جنود الاحتلال يختبئون في ملاجئ خوفاً من مسيّرات حزب الله

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأوا إلى الاختباء داخل الملاجئ في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، خشية استهدافهم من قبل مسيّرات تابعة لحزب الله.

وبحسب الصحيفة، فإن القوات المنتشرة في محيط المواقع الحدودية تتجنب التحرك في العلن نتيجة تحليق المسيّرات التي "تبحث عن الجنود"، وفق وصفها.

ومؤخرا وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرات المفخخة التي يستهدف حزب الله بواسطتها قواته في جنوب لبنان ويسقط قتلى وجرحى في صفوفها بأنها "تهديد معقد"، ويعترف بأن لا حل لديه لمواجهتها.

وقال ضابط إسرائيلي: إن "تهديد المسيرات تطور، وفي الأشهر الأخيرة نواجه المئات من هذه المسيرات"، وأضاف أن هذه المسيرات تشكل "تحديا كبيرا جدا، ولا يوجد اليوم حلا كاملا.

والحل الذي يطرحه الجيش هو أن ينظر جندي إلى السماء، ولا يوجد حل حقيقي. وعندما تصل المسيرة يكون الوقت متأخرا، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسيرات هي "سلاح صغير وهادئ ومتاح، لكنه ينجح في عرقلة روتين عمليات القوات وخلق شعور بانكشاف القوات بشكل دائم ومتزايد على إثر حقيقة أن مهمتها تتركز في هدم البيوت في القرى والتي تنفذ في منطقة مفتوحة".

