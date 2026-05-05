الإعلان عن ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بخان يونس

05 مايو 2026 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
تم تحويل ملف القضية والمضبوطات (صورة تعبيرية)إلى مفتش تحقيق الشرطة

أفادت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس، يوم الثلاثاء، بأنها قبضت، أمس، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة وألقت القبض على أحد المروجين خلال مهمة أمنية وسط المحافظة.

وأوضح مدير مكافحة المخدرات بخانيونس أنه وبناءً على معلومات وصلت إلى القسم حول حيازة أحد المروجين كمية من الحشيش والحبوب المخدرة داخل منزله، جرى تكثيف التحريات لتحديد مكانه بدقة.

وبين أن قوة من المكافحة قامت بتفتيش منزل المدعو (أ.م) البالغ من العمر 37 عامًا، حيث عُثر بداخله على 1200 حبة مخدر من نوع "ترامادول" و10 فروش حشيش، إضافة إلى 5 أسلحة نارية من نوع كلاشنيكوف.

وأكد مدير مكافحة المخدرات بخانيونس أنه تم تحويل ملف القضية، والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
