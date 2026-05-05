الاحتلال يُبعد موظفاً في أوقاف القدس عن المسجد الأقصى

الاحتلال يُبعد موظفاً في أوقاف القدس عن المسجد الأقصى

05 مايو 2026 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
موظف دائرة الإعلام في أوقاف القدس الصحفي رامي الخطيب

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موظفاً في دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى ومحيطه.

وقالت دائرة الأوقاف إن قرار الإبعاد شمل موظف دائرة الإعلام الصحفي رامي الخطيب، الذي تم منعه من دخول المسجد الأقصى ومحيط بواباته لمدة نصف عام، دون توضيح أسباب القرار.

وتصعّد سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من إجراءاتها ضد العاملين في الأوقاف الإسلامية والمرابطين في المسجد، في إطار محاولات إحكام السيطرة على الحرم القدسي ومنع أي حضور رسمي فلسطيني فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #أوقاف القدس #إبعاد

