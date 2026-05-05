أكثر من 849 انتهاكاً بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني في أبريل

رصد مركز "صدى سوشال" خلال شهر نيسان/أبريل 2026 تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الانتهاكات الرقمية، حيث وثّق المركز ما مجموعه 849 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تقارب 7.7% مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي، الذي سجل 788 انتهاكًا، ما يشير إلى استمرار اتساع رقعة الاستهداف الرقمي للمحتوى الفلسطيني على مختلف المنصات، وإن بوتيرة أقل حدة مما سُجّل في تقديرات سابقة.

شهد التوزيع الرقمي للانتهاكات تحولات واضحة، مع تفريق بين الانتهاكات المرتكبة من قبل المستخدمين وتلك الصادرة عن المنصات نفسها.

على مستوى انتهاكات المستخدمين، والبالغ مجموعها 803 حالة، تصدّرت منصة تلغرام بـ 406 انتهاكات بنسبة تقارب 50.6%، تلتها منصة إكس "تويتر سابقاً" بـ 238 انتهاكًا بنسبة 29.6%، ثم فيسبوك بـ 157 انتهاكًا بنسبة 19.5%، وانتهاكين على إنستغرام، ويعكس هذا التوزيع استمرار الاعتماد الأكبر على المنصات الأقل خضوعًا للرقابة في نشر وترويج المحتوى المخالف.

في المقابل، وعلى مستوى انتهاكات المنصات نفسها ضد المحتوى الفلسطيني، والبالغ مجموعها 46 حالة، استحوذت إنستغرام على الحصة الأكبر بـ 29 انتهاكًا بنسبة 63%، تلتها فيسبوك بـ 14 انتهاكًا بنسبة 30.4%، ثم منصة إكس بـ 3 انتهاكات بنسبة 6.5%، ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بسياسات الإشراف وتطبيق المعايير داخل هذه المنصات.

