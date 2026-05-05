الشيخ عكرمة صبري: رفع الأعلام على أسوار الأقصى عدوان مرفوض ومخطط تهويدي

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن استعراض الأعلام على أسوار المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة داخله يُعدّ عدوانًا مرفوضًا ومدانًا، ويأتي في إطار مخطط تهويدي ممنهج يستهدف هوية المسجد.

وأضاف صبري أن هذه الانتهاكات ما كانت لتتواصل لولا ما وصفه بالغطاء والدعم المباشر من حكومة الاحتلال الحالية، التي تضم – بحسب قوله – شخصيات تحرض على الكراهية الدينية وتدعو إلى المساس بالمسجد الأقصى.

وحذّر من تصاعد اعتداءات المنظمات المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا أن ما يجري يشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف قدسية دور العبادة، ويمسّ بشكل صارخ بحرية العبادة في المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين