إصابات واعتقالات خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

05 مايو 2026 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
إصابات واعتقالات جنوب الخليل (أرشيفية)

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء الثلاثاء، خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين وناشطة أجنبية خلال الأحداث.

وأفادت مصادر صحفية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت سكان منطقة "رجوم العلي" واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة كل من صابر إسماعيل العدرة، وحبيب العدرة، والطفل حبيب علي العدرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد علي العدرة وأحمد إسماعيل العدرة، إلى جانب ناشطة أجنبية، دون توضيح أسباب الاعتقال.

ووفق المصادر، فقد امتدت الاعتداءات لتشمل مناطق "خلة عميرة" و"أم القبور"، حيث هاجم المستوطنون رعاة الأغنام وحاولوا سرقة قطيع ماشية يعود لعائلة العدرة، فيما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المنازل والأهالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #إصابات #الضفة الغربية #إعتقالات

